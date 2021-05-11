11 мая 2021
10 мая 2021
09 мая 2021
08 мая 2021
07 мая 2021

Силовики нашли стрелявшего в ребенка в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, оружие, пистолет тт, убийство, орудие убийства, киллер
Выяснилось, что в ребенка случайно выстрелил его друг. Фото:

Следователи раскрыли детали происшествия в Челябинске, в результате которого ребенок получил ранение из травматического оружия. В частности, выяснилось, что пистолет дети нашли, гуляя в парке, сообщили журналистам в пресс-службе СКР по Челябинской области.

«По предварительным данным, мальчик с девятилетним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них причинил другому травму головы», — цитирует ведомство ТАСС. Следователи проводят проверку.

ЧП произошло 10 мая в одной из квартир на северо-западе города. Ребенок был госпитализирован.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...