Силовики нашли стрелявшего в ребенка в Челябинске

Выяснилось, что в ребенка случайно выстрелил его друг. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи раскрыли детали происшествия в Челябинске, в результате которого ребенок получил ранение из травматического оружия. В частности, выяснилось, что пистолет дети нашли, гуляя в парке, сообщили журналистам в пресс-службе СКР по Челябинской области.

«По предварительным данным, мальчик с девятилетним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них причинил другому травму головы», — цитирует ведомство ТАСС. Следователи проводят проверку.

ЧП произошло 10 мая в одной из квартир на северо-западе города. Ребенок был госпитализирован.