Силовики нашли стрелявшего в ребенка в Челябинске

Следователи раскрыли детали происшествия в Челябинске, в результате которого ребенок получил ранение из травматического оружия. В частности, выяснилось, что пистолет дети нашли, гуляя в парке, сообщили журналистам в пресс-службе СКР по Челябинской области.
«По предварительным данным, мальчик с девятилетним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них причинил другому травму головы», — цитирует ведомство ТАСС. Следователи проводят проверку.
ЧП произошло 10 мая в одной из квартир на северо-западе города. Ребенок был госпитализирован.
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