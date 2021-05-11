Некоторые жильцы до сих пор боятся зайти в лифт (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбурженка Руслана Трохова, оказавшаяся с ребенком заблокированной в обвалившемся лифте, заявила, что они чуть не задохнулись в кабине. Подробности ЧП женщина раскрыла URA.RU.

«Мы с другими жильцами поднимались на последний этаж, на вертолетную площадку смотреть салют, — поделилась Руслана Трохова. — На самом верху лифт стал трястись, будто по нему застучали кувалдой, и за пару секунд мы упали до 20 этажа и зависли. Это было так страшно, я помню глаза дочери и ее вопрос: «Мама, мы выживем, выживем?»

В плену оказались 14 человек, включая годовалую и восьмилетнюю девочек. Кнопки лифта не работали, мобильной связи не было, и люди оказались предоставлены сами себе. Вскоре в кабине стало не хватать воздуха, и одна из девушек потеряла сознание. Тогда трое мужчин сумели приоткрыть на пару сантиметров двери. Лишь через полчаса пленникам удалось докричаться до соседей, которые и вызвали подмогу.

«Прибежал лифтер и стал ругаться, что мы сломали лифт, — продолжает Руслана. — В итоге двери удалось разжать, но мы висели между 20 и 21 этажами. Было очень страшно, что лифт начнет двигаться снова, поэтому буквально за долю секунды мы вытолкнули наружу детей, а потом уже вылезли сами. Я заплакала лишь на следующий день и хочу обратиться за помощью к психологу, потому что никак не могу отойти от шока».

Сейчас управляющая компания, которая обслуживает дом № 1-Б на улице Машинная, ждет заключения жилищной комиссии, которая должна разобраться с причиной поломки. Жильцы высотки пока вынуждены и дальше пользоваться «бешеным» лифтом.

«Скорее всего, в данном случае просто не сработал частотный преобразователь или проскользнули канаты — прокомментировал ситуацию URA.RU один из экспертов лифтового оборудования. — Грузовзвешивающее устройство находится под полом, и если обнаруживается перегруз — лифт не едет, включается специальная лампочка и двери не закроются, пока не выйдут лишние люди».

Ранее компания «Атомстройкомплекс», владеющая жилищным комплексом «Чемпион парк», заявила, что причиной происшествия стало превышение лимита людей в кабине. Пассажиры с этим не согласны: при допустимом пределе 12 человек в кабине действительно находилось 14, но двое из них — маленькие дети.