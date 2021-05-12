12 мая 2021
11 мая 2021

В ХМАО дети разгромили кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Широкореченское кладбище. Екатеринбург, широкореченское кладбище, мемориал ил-76
В Нефтеюганске трое школьников устроили погром на Старом кладбище Фото:

Трое детей устроили погром на Старом кладбище в Нефтеюганске (ХМАО). Они повредили памятник, вырвали цветы и забросали яйцами фотографии усопших. Об этом рассказал в соцсетях очевидец. Он же опубликовал фотографии.

«Виновниками оказались дети возраста начальных классов. Одна девочка и двое мальчишек. Мальчишки старались повредить памятники, рвали цветы, которые вчера в родительский день были возложены усопшим. Девочка разбивала вареные яйца на фотографиях на памятниках и размазывала по ним», — пишет анонимный автор поста в городском паблике «О, Нефтеюганск» по «ВКонтакте».

Как добавила автор поста, все трое убежали на автобусную остановку после того, как их заметили взрослые. В адрес администрации Нефтеюганска был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вандалы разгромили мусульманское кладбище. В Сургуте неизвестные разгромили более десятка могил.

Памятник на Старом кладбище

Памятник на Старом кладбище

Памятник на Старом кладбище

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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