В Нефтеюганске трое школьников устроили погром на Старом кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трое детей устроили погром на Старом кладбище в Нефтеюганске (ХМАО). Они повредили памятник, вырвали цветы и забросали яйцами фотографии усопших. Об этом рассказал в соцсетях очевидец. Он же опубликовал фотографии.

«Виновниками оказались дети возраста начальных классов. Одна девочка и двое мальчишек. Мальчишки старались повредить памятники, рвали цветы, которые вчера в родительский день были возложены усопшим. Девочка разбивала вареные яйца на фотографиях на памятниках и размазывала по ним», — пишет анонимный автор поста в городском паблике «О, Нефтеюганск» по «ВКонтакте».

Как добавила автор поста, все трое убежали на автобусную остановку после того, как их заметили взрослые. В адрес администрации Нефтеюганска был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вандалы разгромили мусульманское кладбище. В Сургуте неизвестные разгромили более десятка могил.

Памятник на Старом кладбище «О, Нефтеюганск»

Памятник на Старом кладбище «О, Нефтеюганск»

Памятник на Старом кладбище «О, Нефтеюганск»