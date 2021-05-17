«Магнит» покупает сеть магазинов «Дикси»

Российская продуктовая сеть «Магнит» приобретает более 2,6 тысячи магазинов группы «Дикси» у структур миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Сумма сделки оценивается в 93 млрд рублей.
«В рамках сделки будет приобретено 2 612 магазинов «Дикси», а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Финальная сумма сделки подлежит «определенным корректировкам, зависящим от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала», — приводит информацию РБК. Сообщается также, что «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом.
«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в РФ по торговле продуктами питания. Компания представлена в 3 800 населенных пунктах в 66 регионах России. Основателем и владельцем сети до 2018 года являлся предприниматель и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. С июня 2019 года пост генерального директора занимает Ян Дюннинг. Он также является президентом сети «Магнит».
В 2019 году компания «Дикси» наряду с «Бристолем» объединилась с конкурентом — сетью алкомаркетов «Красное&Белое». На тот момент объединения сеть станет третьим по величине продовольственным ретейлером в России. 51% акций принадлежал владельцу «Дикси» Игорю Кесаеву.
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