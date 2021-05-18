18 мая 2021
17 мая 2021

Следственный комитет: на месторождении в ХМАО произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Нижневартовск, самотлорнефтегаз
На месторождении в ХМАО произошла авария в результате которой пострадали 4 человека Фото:

На Самотлорском месторождении (Нижневартовский район) взорвался газовый сепаратор компании «Самотлорнефтегаз». В результате аварии тяжело пострадали и были госпитализированы двое рабочих. Еще двое работников предприятия получили незначительные ожоги. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Во время проведения осмотра газового сепаратора на месторождении АО „Самотлорнефтегаз“ в Нижневартовском районе произошел хлопок паров газа. В результате происшествия двое 27-летних сотрудников получили тяжелые ожоги и были госпитализированы», — сказано в сообщении на сайте следкома.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшие получили ожоги более 25% тела и находятся в тяжелом состоянии, на момент взрыва они находились внутри бака сепаратора. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что одной из возможных причин аварии стало нарушение требований пожарной безопасности одним из работников. В адрес «Самотлорнефтегаз» был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на месторождении дочки «Роснефти» в ХМАО произошел пожар. На одном из объектов АО «Самотлорнефтегаз» произошло возгорание в результате которого пострадало четыре человека.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...