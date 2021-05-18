18 мая 2021
17 мая 2021

На месторождении дочки «Роснефти» в ХМАО произошел пожар. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Качалки. Сургут, газ, нефть, задвижка, запорная арматура, винтиль
На Самотлорском месторождении произошел пожар Фото:

В ХМАО на одном из объектов АО «Самотлорнефтегаз» произошло возгорание в результате которого пострадало четыре человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Проводились производственные работы на одном из объектов АО „Самотлорнефтегаз“ на Самотлорском месторождении, в результате которых произошло возгорание, четверо работников получили ожоги», — сказано в сообщении прокуратуры.

Прокуратурой Нижневартовского района организована проверка. Представители пресс-службы компании «Самотлорнефтегаз» не ответили на звонки журналиста URA.RU. По информации telegram-канала «Сейчас | Нижневартовск» авария произошла на территории КСП-6. При этом, по их словам, на месторождении произошел взрыв.

Ранее URA.RU писало, что на нефтяном месторождении в ХМАО вспыхнул пожар. Тогда загорелась газокомпрессорная станция на Южно-Ягунском нефтяном месторождении в ХМАО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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