На Самотлорском месторождении произошел пожар Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО на одном из объектов АО «Самотлорнефтегаз» произошло возгорание в результате которого пострадало четыре человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Проводились производственные работы на одном из объектов АО „Самотлорнефтегаз“ на Самотлорском месторождении, в результате которых произошло возгорание, четверо работников получили ожоги», — сказано в сообщении прокуратуры.

Прокуратурой Нижневартовского района организована проверка. Представители пресс-службы компании «Самотлорнефтегаз» не ответили на звонки журналиста URA.RU. По информации telegram-канала «Сейчас | Нижневартовск» авария произошла на территории КСП-6. При этом, по их словам, на месторождении произошел взрыв.

Ранее URA.RU писало, что на нефтяном месторождении в ХМАО вспыхнул пожар. Тогда загорелась газокомпрессорная станция на Южно-Ягунском нефтяном месторождении в ХМАО