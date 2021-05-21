Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начато серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. По его словам, они умеют вести бой самостоятельно. «Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах», — сказал глава Минобороны России.
В соцсетях россияне представили, как могут выглядеть российские боевые роботы. Например, некоторые считают, что они будут похожи на робота из советского мультфильма «Ну, погоди!». URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей соцсетей на новое слово в вооружении.
В соцсетях начали предполагать, как может выглядеть российский боевой робот
Скрин: Twitter
Робот должен оказывать на врага психологическое воздействия, уверены россияне
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А, возможно, это будет нечто наподобие железного человека
Скрин: Twitter
Возможно, роботы уже давно существуют, но о них объявлено только сейчас-
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Скрин: Twitter
Робот Бендер из мультсериала Futurama, который считается антигероем, но любим фанатами
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Главный вопрос, который интересует молодых людей призывного возраста в России