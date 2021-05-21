В соцсетях удивились словам Шойгу о производстве боевых роботов. «Теперь призыв отменят?»

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Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, рука, андроидная техника, робот
Российские боевые роботов можно показывать в фантастических фильмах, сказал Сергей Шойгу Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начато серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. По его словам, они умеют вести бой самостоятельно. «Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах», — сказал глава Минобороны России.

В соцсетях россияне представили, как могут выглядеть российские боевые роботы. Например, некоторые считают, что они будут похожи на робота из советского мультфильма «Ну, погоди!». URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей соцсетей на новое слово в вооружении.

В соцсетях начали предполагать, как может выглядеть российский боевой робот
Робот должен оказывать на врага психологическое воздействия, уверены россияне
А, возможно, это будет нечто наподобие железного человека
Возможно, роботы уже давно существуют, но о них объявлено только сейчас-
Робот Бендер из мультсериала Futurama, который считается антигероем, но любим фанатами
Главный вопрос, который интересует молодых людей призывного возраста в России

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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