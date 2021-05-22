Не все россияне оценили выступление итальянской группы скриншот трансляции «Евровидения»

Победа итальянской рок-группы на «Евровидении» вызвала бурную реакцию россиян в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря: одни недовольны итогами конкурса и считают его политизированным, а другие в восторге от победителей. URA.RU собрало подборку самих ярких мнений об итогах «Евровидения».

Первое место в конкурсе заняла итальянская группа Maneskin с 524 очками. Музыканты исполнили песню «Zitti e Buoni». На втором месте оказалась Франция, на третьем — Швейцария. Российская исполнительница Манижа заняла девятое место (204 балла).

Многие россияне в соцсетях не согласны с результатами конкурса и считают победу незаслуженной.

Пользователи расстроились, что победила не Швейцария ВКонтакте

Россияне усомнились в таланте победителей Instagram

Прозвучала версия, что итальянская группа Maneskin — это ухудшенная копия Rammstein ВКонтакте

Однако нашлись и те, кто в восторге от победителей. Пользователи обрадовались, что выиграли исполнители рока, а не поп-музыки.

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Также разошлись мнения и о российской певице. Некоторые написали, что гордятся исполнительницей, несмотря на девятое место. Нашлись и хейтеры.

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Некоторые пользователи похвалили песню Манижи ВКонтакте

Нашлись и те, кто не оценил талант российской певицы ВКонтакте