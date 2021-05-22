22 мая 2021

Победа Италии на «Евровидении» разделила соцсети на два лагеря. «Rammstein на минималках»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Не все россияне оценили выступление итальянской группы

Победа итальянской рок-группы на «Евровидении» вызвала бурную реакцию россиян в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря: одни недовольны итогами конкурса и считают его политизированным, а другие в восторге от победителей. URA.RU собрало подборку самих ярких мнений об итогах «Евровидения».

Первое место в конкурсе заняла итальянская группа Maneskin с 524 очками. Музыканты исполнили песню «Zitti e Buoni». На втором месте оказалась Франция, на третьем — Швейцария. Российская исполнительница Манижа заняла девятое место (204 балла).

Многие россияне в соцсетях не согласны с результатами конкурса и считают победу незаслуженной.

Пользователи расстроились, что победила не Швейцария
Россияне усомнились в таланте победителей
Прозвучала версия, что итальянская группа Maneskin — это ухудшенная копия Rammstein

Однако нашлись и те, кто в восторге от победителей. Пользователи обрадовались, что выиграли исполнители рока, а не поп-музыки.

Также разошлись мнения и о российской певице. Некоторые написали, что гордятся исполнительницей, несмотря на девятое место. Нашлись и хейтеры.

Некоторые пользователи похвалили песню Манижи
Нашлись и те, кто не оценил талант российской певицы

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...