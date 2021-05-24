24 мая 2021

Аналитики рассказали, что будет с курсом доллара в июне

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Аналитики дали прогноз по курсу доллара Фото:

Курс доллара в июне будет держаться в рамках 73-75 рублей. Такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Усиление санкционной риторики и нервозность на рынках из-за слабого восстановления глобальной экономики могут снизить курс рубля. Однако в перспективе подготовки встречи лидеров США и России, вероятнее всего, новых заявлений о санкциях не будет. Поэтому наверняка курс доллара останется в рамках 73—75 за доллар и ниже 90 за евро до конца июня этого года», — рассказал он изданию Life.

C ним согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Он отметил, что факт подготовки встречи президентов США и РФ является фактором стабилизации национальной валюты. Брагин отметил, что если итоги встречи будут позитивными, то рубль может закрепиться на уровне 72—73 за доллар и 88—89 за евро. Однако, если переговоры пройдут неудачно, то будет неизбежен возврат к апрельским минимумам 77—78 рублей за доллар.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшие несколько лет за один доллар россияне будут платить 60 рублей, а не 74, как сейчас. Все дело — в цикличности отношений национальной валюты США и российской. Подобных оптимистичных прогнозов придерживается и основатель Frendex Group Руслан Пичугин, который считает, что рубль в течение нескольких последних недель плавно укрепляется, приводит его слова RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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