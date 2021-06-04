Арестован приятель россиянина, погибшего от рук полицейского

Суд Новосибирска принял решение арестовать Илькина Исмаилова — приятеля погибшего от случайного выстрела полицейского мужчины. Молодой человек проведет в заключении два месяца за сопротивление полиции.
«Суд избрал Исмаилову И. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — цитирует ТАСС пресс-службу суда. Мужчина выйдет на свободу 4 августа.
Инцидент со стрельбой произошел в Новосибирске 29 мая. Сотрудники полиции задержали Исмаилова за нарушение ПДД. Его друг попытался помешать силовикам. В итоге один из полицейских случайно выстрелил ему в голову, от чего тот позже скончался в больнице.
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