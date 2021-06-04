04 июня 2021

Арестован приятель россиянина, погибшего от рук полицейского

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Мужчину арестовали на 2 месяца за сопротивление полиции Фото:

Суд Новосибирска принял решение арестовать Илькина Исмаилова — приятеля погибшего от случайного выстрела полицейского мужчины. Молодой человек проведет в заключении два месяца за сопротивление полиции.

«Суд избрал Исмаилову И. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — цитирует ТАСС пресс-службу суда. Мужчина выйдет на свободу 4 августа.

Инцидент со стрельбой произошел в Новосибирске 29 мая. Сотрудники полиции задержали Исмаилова за нарушение ПДД. Его друг попытался помешать силовикам. В итоге один из полицейских случайно выстрелил ему в голову, от чего тот позже скончался в больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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