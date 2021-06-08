Риелторы предупредили о переизбытке ТЦ в регионах России

Темпы роста обеспеченности торговыми площадями в российских регионах превысили московские показатели. Об этом говорится в исследовании британской консалтинговой компании Knight Frank. Аналитики предупреждают о том, что этот рынок уже перенасыщен.
«Темпы роста в регионах оказались выше, чем в Москве: за два года обеспеченность торговыми площадями увеличилась на 4,3%, хотя на 1 тыс. жителей столицы сейчас приходится 532,2 кв. м», — пишет «
«Заметнее всего за последние два года, по расчетам Knight Frank, увеличилась обеспеченность торговой недвижимостью в Перми — на 38,5% (до 327 кв. м на 1 тыс. человек) <…> Такую выраженную динамику Перми помогла обеспечить низкая база: по объему торгцентров на душу населения город по-прежнему занимает последнее место», — цитирует газета аналитиков. Также эксперты отметили динамику в Екатеринбурге — 676 квадратных метров торговых площадей на тысячу горожан.
Ранее ряд экспертов в беседах с URA.RU предсказали резкий рост ипотечных ставок. Так, по мнению президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко минимальная ставка может вырасти до 10%.
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