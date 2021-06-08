Риелторы предупредили о переизбытке ТЦ в регионах России

В российских регионах строят слишком много торговых центров, считают аналитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Темпы роста обеспеченности торговыми площадями в российских регионах превысили московские показатели. Об этом говорится в исследовании британской консалтинговой компании Knight Frank. Аналитики предупреждают о том, что этот рынок уже перенасыщен.

«Темпы роста в регионах оказались выше, чем в Москве: за два года обеспеченность торговыми площадями увеличилась на 4,3%, хотя на 1 тыс. жителей столицы сейчас приходится 532,2 кв. м», — пишет « Коммерсант ». Аналитики предупреждают о том, что на региональных рынках наблюдается переизбыток торговых площадей, так что строящиеся торговые центры могут оказаться невостребованными, продолжает издание.

«Заметнее всего за последние два года, по расчетам Knight Frank, увеличилась обеспеченность торговой недвижимостью в Перми — на 38,5% (до 327 кв. м на 1 тыс. человек) <…> Такую выраженную динамику Перми помогла обеспечить низкая база: по объему торгцентров на душу населения город по-прежнему занимает последнее место», — цитирует газета аналитиков. Также эксперты отметили динамику в Екатеринбурге — 676 квадратных метров торговых площадей на тысячу горожан.

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