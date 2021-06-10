Делегация ЦБ РФ приедет в Екатеринбург выбирать дизайн банкнот

Делегация Центробанка РФ ожидается в Екатеринбурге в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делегация Центробанка в июле приедет в Екатеринбург для выбора нового вида пятитысячной купюры. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела по связям с общественностью в Уральском главном управлении ЦБ РФ Ирина Арефьева.

«Экспедиция ряда объектов Екатеринбурга и Уральского федерального округа, изображения которых могут попасть на модифицированную банкноту номиналом 5000 рублей, ориентировочно должна состояться в июле», — рассказала Арефьева. Она подчеркнула, что список объектов Екатеринбурга, которые могут появиться на пятитысячной купюре, еще не определен.

Арефьева рассказала, что перед приездом делегации необходимо провести второе заседание экспертной группы по выбору дизайна пятитысячной купюры. «Заседание запланировано на конец июня, точная дата еще не определена», — рассказала Арефьева.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов показал возможный дизайн новой пятитысячной банкноты. Он предложил разместить на банкноте изображение здания городской администрации.