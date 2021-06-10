10 июня 2021

Делегация ЦБ РФ приедет в Екатеринбург выбирать дизайн банкнот

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, центробанк, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк россии
Делегация Центробанка РФ ожидается в Екатеринбурге в июле Фото:

Делегация Центробанка в июле приедет в Екатеринбург для выбора нового вида пятитысячной купюры. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела по связям с общественностью в Уральском главном управлении ЦБ РФ Ирина Арефьева.

«Экспедиция ряда объектов Екатеринбурга и Уральского федерального округа, изображения которых могут попасть на модифицированную банкноту номиналом 5000 рублей, ориентировочно должна состояться в июле», — рассказала Арефьева. Она подчеркнула, что список объектов Екатеринбурга, которые могут появиться на пятитысячной купюре, еще не определен.

Арефьева рассказала, что перед приездом делегации необходимо провести второе заседание экспертной группы по выбору дизайна пятитысячной купюры. «Заседание запланировано на конец июня, точная дата еще не определена», — рассказала Арефьева.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов показал возможный дизайн новой пятитысячной банкноты. Он предложил разместить на банкноте изображение здания городской администрации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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