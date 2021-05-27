Алексей Орлов ранее выступал в пользу дома городских властей для изображения на купюре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов показал возможный дизайн новой пятитысячной банкноты. Как следует из изображения, опубликованного на его странице в Instagram, на купюры может быть нанесено здание горадминистрации. В поддержку этого варианта мэр высказывался еще несколько недель назад.

Кроме того, Орлов пролоббировал изменения в составе экспертного совета, который решит, какая из достопримечательностей Екатеринбурга появится на пятитысячной банкноте. Изначально в группу вошли специалисты, не связанные с уральской столицей (что вызвало резонанс в СМИ и соцсетях). «Сейчас интересы нашего города учтены! В экспертную группу включены представители Екатеринбурга», — написал Орлов. Речь идет о члене Союза архитекторов России Владимире Блинове, бывшем главном архитекторе Екатеринбурга Михаиле Вяткине, директоре Музея истории Екатеринбурга Сергее Каменском и Александре Левине — председателе свердловской Общественной палаты, идеологе команды экс-губернатора Эдуарда Росселя.

По данным агентства, градоначальник вел переговоры с Центробанком сам. Кому именно сделал звонок Орлов, источник URA.RU не уточнил. «Думаю, с [руководителем уральского управления ЦБ Рустэмом] Мардановым точно общался», — предположил инсайдер.

О том, что на российских банкнотах появятся виды новых городов, включая Екатеринбург, стало известно в марте. Предполагается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей (Москва), в 2023 году — 1000 (Нижний Новгород) и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей (Пятигорск), а в 2025 году — 10 (Новосибирск) и 50 рублей (Санкт-Петербург).

Помимо мэрии, для нанесения на пятитысячную банкноту было предложено еще несколько достопримечательностей Екатеринбурга: гостиница «Исеть», Дом Севастьянова и здание Уральского федерального университета Фото: страница Алексея Орлова в Instagram