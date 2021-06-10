В Екатеринбурге образовались 10-балльные пробки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Движение на дорогах Екатеринбурга частично заблокировано из-за десятибалльных пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Согласно информации на сервисе, в Екатеринбурге образовались многокилометровые пробки, оцениваемые в десять баллов. Заблокировано движение на улице Восточная, Малышева, Карла Либкнехта и проспекте Ленина. Также движение затруднено на улице Куйбышева. Заблокировано движение на улице Челюскинцев и Стрелочников, что затрудняет проезд к железнодорожному вокзалу и Северному автовокзалу.

Согласно данным, предоставленным «Яндекс. Картами», по состоянию на 17:40 в Екатеринбурге произошло 11 ДТП. Два из них произошли на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД).

Ранее движение на ЕКАДе было заблокировано из-за аварии с легковым автомобилем и фурой. Тогда на дороге образовалась пробка длиной более десяти километров.

Фото: «Яндекс. Карты»