10 июня 2021

10-балльные пробки заблокировали движение в Екатеринбурге. Скрин

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В Екатеринбурге образовались 10-балльные пробки Фото:

Движение на дорогах Екатеринбурга частично заблокировано из-за десятибалльных пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Согласно информации на сервисе, в Екатеринбурге образовались многокилометровые пробки, оцениваемые в десять баллов. Заблокировано движение на улице Восточная, Малышева, Карла Либкнехта и проспекте Ленина. Также движение затруднено на улице Куйбышева. Заблокировано движение на улице Челюскинцев и Стрелочников, что затрудняет проезд к железнодорожному вокзалу и Северному автовокзалу.

Согласно данным, предоставленным «Яндекс. Картами», по состоянию на 17:40 в Екатеринбурге произошло 11 ДТП. Два из них произошли на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД).

Ранее движение на ЕКАДе было заблокировано из-за аварии с легковым автомобилем и фурой. Тогда на дороге образовалась пробка длиной более десяти километров.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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