Финансист назвал условия для укрепления курса рубля

Есть ряд предпосылок, которые могут повлиять на укрепление курса рубля. Их описала аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.
Если цены на нефть продолжат расти, ЦБ РФ продолжит повышать ключевую ставку, а Центробанки других стран будут придерживаться мягкой монетарной политики, то курс рубля к доллару может вырасти, заявила в интервью агентству «Прайм» Зайцева. «Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте», — отметила аналитик.
Телеканал 360 сообщил, что цена нефти марки Brent выросла до двухлетнего максимума. Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил в беседе с URA.RU, что повышение ключевой ставки Центробанка может привести к замедлению экономического роста в России.
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