11 июня 2021

Финансист назвал условия для укрепления курса рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Рубль имеет шансы вырасти по отношению к доллару Фото:

Есть ряд предпосылок, которые могут повлиять на укрепление курса рубля. Их описала аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Если цены на нефть продолжат расти, ЦБ РФ продолжит повышать ключевую ставку, а Центробанки других стран будут придерживаться мягкой монетарной политики, то курс рубля к доллару может вырасти, заявила в интервью агентству «Прайм» Зайцева. «Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте», — отметила аналитик.

Телеканал 360 сообщил, что цена нефти марки Brent выросла до двухлетнего максимума. Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил в беседе с URA.RU, что повышение ключевой ставки Центробанка может привести к замедлению экономического роста в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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