Редакторов журнала Doxa вызвали на допрос в СКР

Трех редакторов студенческого журнала DOXA вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом журналистам рассказал адвокат Леонид Соловьев.
«Троих ребят вызвали на допрос в СК по делу DOXA, они также являются редакторами журнала. Первый допрос состоится уже завтра в 9.00», — цитирует юриста РИА «Новости».
Речь идет об уголовном деле о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, обвиняемыми по которому проходят другие четыре журналиста журнала. Поводом стал видеоролик в защиту прав студентов, приуроченный к несанкционированным акциям в поддержку блогера Алексея Навального в январе. В рамках дела уже привлечены четыре журналиста издания. Вину они не признали.
В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный (3,5 лет) по делу о мошенничестве. Его оставшиеся на свободе сторонники организовали две несанкционированные акции протеста. В 29 городах России на улицы вышло, в общей сложности, около 14,4 тысяч человек.
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