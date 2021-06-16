16 июня 2021

Редакторов журнала Doxa вызвали на допрос в СКР

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
Следователи вызвали на допрос редакторов журнала DOXA Фото:

Трех редакторов студенческого журнала DOXA вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом журналистам рассказал адвокат Леонид Соловьев.

«Троих ребят вызвали на допрос в СК по делу DOXA, они также являются редакторами журнала. Первый допрос состоится уже завтра в 9.00», — цитирует юриста РИА «Новости».

Речь идет об уголовном деле о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность, обвиняемыми по которому проходят другие четыре журналиста журнала. Поводом стал видеоролик в защиту прав студентов, приуроченный к несанкционированным акциям в поддержку блогера Алексея Навального в январе. В рамках дела уже привлечены четыре журналиста издания. Вину они не признали.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный (3,5 лет) по делу о мошенничестве. Его оставшиеся на свободе сторонники организовали две несанкционированные акции протеста. В 29 городах России на улицы вышло, в общей сложности, около 14,4 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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