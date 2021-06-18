В МИД назвали дату выхода России из договора по открытому небу

Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря. Об этом решении сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря», — говорится в сообщении.
Федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу» вступил в силу 18 июня. Таким образом, сам выход произойдет спустя шесть месяцев, о чем и были уведомлены страны-участники ДОН. В ведомстве уточнили, что решение о денонсации договора было принято после выхода из Договора США.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года 23 государствами ОБСЕ, Россия также ратифицировала договор. Его участники могут облетать территории других стран с целью контроля военной деятельности.
Подписывайтесь на URA.RU в