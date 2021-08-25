25 августа 2021

Для пермяков сократят срок проведения ПЦР-тестов

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Срок проведения ПЦР-теста на коронавирус может сократиться с 4-5 дней до 48 часов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жителям Березников (Пермский край) сократят время проведения ПЦР-тестов. Лаборатория березниковской краевой больницы им. Вагнера больше не будет обязана отправлять ПЦР тесты на подтверждение в Пермь. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«ПЦР-лаборатория Краевой больницы им. академика Вагнера Е.А. в Березниках больше не отправляет результаты анализов пациентов с подозрением на коронавирус на подтверждение в Пермь», — сообщается на сайте. Главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев заявил, что краевой больнице им. Вагнера стабильный высокий уровень проверки положительных проб, и что в связи с этим, результаты лаборатории больницы признаются окончательными.

По словам главврача краевой больницы в Березниках им. Вагнера Руслана Кулакова, это повлияет на оперативность принятия решения медиками, что позволит оказывать своевременное лечение. Ранее с момента взятия мазка у больного в Березниках до момента получения ответа могло пройти 4-5 дней. Теперь вся процедура может занять около 48 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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