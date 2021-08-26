С выборов сняли кандидата из ХМАО за контакты с иностранцами

Кандидат в депутаты думы Ханты-Мансийска не указала наличие вида на жительство в Норвегии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в ХМАО-2021

В Ханты-Мансийске сняли с выборов кандидата в думу города от партии «Яблоко» Полину Змановскую. Женщина утаила, что имеет вид на жительство в Норвегии. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Змановская заявилась на участие в выборах в думу Ханты-Мансийска. Однако ее мать живет в Норвегии, сама она также училась в этой стране в детстве и имеет вид на жительство. Она не стала об этом сообщать при регистрации и впоследствии была снята», — сказал источник.

Змановская также является внештатным корреспондентом «Сибирь. Реалии» и радио «Свобода» (на сайте есть публикации под ее авторством). Обе организации внесены в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Помимо этого источник добавил, что Змановская принимала участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России), за что была привлечена к административной ответственности.

Связаться со Змановской URA.RU не удалось — ее телефон недоступен для звонков. Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев в разговоре с URA.RU заверил, что наличие вида на жительства в другом государстве действительно является причиной для снятия с выборов.

Ранее URA.RU писало, что ЦИК снял с выборов кандидатов от «Новых людей» с севера УрФО. Тогда Центризбирком исключил из списков трех партий восемь зарегистрированных кандидатов на основании появившихся сведений о наличии у них зарубежных финансовых активов.