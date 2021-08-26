26 августа 2021

Жители Урая боятся, что детскую площадку чинят плитами с кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае разбирают городское кладбище и снимают дорожные плиты

Жители одного из дворов Урая подозревают, что для ремонта детской площадки будут использовать дорожные плиты с разобранного городского кладбища. Об этом URA.RU рассказал один из жителей дома, попросивший об анонимности.

«Сейчас активно разбирают кладбище, плиты снимают и развозят их по городу. Считаем, что их привезли и к нам. Они уже размещены во дворе. Мы считаем, что это неприемлемо — использовать плиты с кладбища. Да и зачем они нужны, если есть свой асфальтный завод, почему бы его не постелить?» — рассказал житель.

Он добавил, что жители дома собирают подписи и готовят коллективное обращение в адрес кандидата в думу Урая от «Единой России» Ивана Будункевича, который привез эти плиты (соответствующий пост размещен на его личной странице в Instagram). Оперативно получить комментарий у Будункевича не удалось, во время разговора он сослался на внезапный звонок.

Ранее URA.RU писало, что в Смоленской области дорогу вымостили надгробиями. Тогда в селе Печерск Смоленской области местные жители выложили подъезд к дому надгробными плитами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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