Жители Урая боятся, что детскую площадку чинят плитами с кладбища

Жители одного из дворов Урая подозревают, что для ремонта детской площадки будут использовать дорожные плиты с разобранного городского кладбища. Об этом URA.RU рассказал один из жителей дома, попросивший об анонимности.
«Сейчас активно разбирают кладбище, плиты снимают и развозят их по городу. Считаем, что их привезли и к нам. Они уже размещены во дворе. Мы считаем, что это неприемлемо — использовать плиты с кладбища. Да и зачем они нужны, если есть свой асфальтный завод, почему бы его не постелить?» — рассказал житель.
Он добавил, что жители дома собирают подписи и готовят коллективное обращение в адрес кандидата в думу Урая от «Единой России» Ивана Будункевича, который привез эти плиты (соответствующий пост размещен на его личной странице в Instagram). Оперативно получить комментарий у Будункевича не удалось, во время разговора он сослался на внезапный звонок.
Ранее URA.RU писало, что в Смоленской области дорогу вымостили надгробиями. Тогда в селе Печерск Смоленской области местные жители выложили подъезд к дому надгробными плитами.
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