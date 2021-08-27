В главном свердловском медвузе взбунтовался ключевой деканат

Сергей Чернядьев работает в УГМУ до 1 сентября 2021 года Фото: www.usma.ru

Декан лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медицинского университета Сергей Чернядьев снят с должности. Увольнение вызвало конфликт с руководством вуза: несколько ключевых сотрудников деканата решили уйти вслед за деканом, сообщает источник URA.RU в медицинской среде.

«Сергей Александрович будет освобожден от должности декана 1 сентября — ему не продлили трудовой договор. За уходящего руководителя вступились его подчиненные, несколько человек решили в знак протеста написать заявления», — говорит инсайдер.

Лечебный факультет является одним из ключевых в УГМУ — он готовит массу базовых специалистов для работы в медицине. Место профессора Сергея Чернядьева займет доктор медицинских наук Андрей Гринев.

«У Сергея Александровича Чернядьева заканчивается срок трудового договора в качестве декана лечебно-профилактического факультета. Он продолжит свою деятельность в университете», — сообщила пресс-секретарь УГМУ Дарья Корчак, оставив демарш сотрудников деканата без комментариев.

Известно, что Сергей Чернядьев является заведующим кафедрой хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии и практикует в ЦГКБ №1 Екатеринбурга. Комментариев для URA.RU он отказался.