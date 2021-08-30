Квартира расположена в элитном многоквартирном доме возле городского бора (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске четырехкомнатная квартира площадью 155 метров с техникой класса Luхе, дизайнерской мебелью и барной стойкой выставлена на продажу за 41 млн 200 тыс. рублей. Стоимость квартиры составляет почти 265 тыс. рублей за квадратный метр, что сопоставимо со стоимостью квадратного метра в московских новостройках. Объявление о продаже одной из самой дорогой квартиры региона размещено на сайте Avito.

«Кухня-гостиная+3 спальни. Шестнадцатый этаж. Современный авторский дизайн с использованием только качественных материалов от производителей из Европы. Дом повышенной комфортности, огороженная территория, подземная парковка», — говорится в объявлении.

Квартира расположена в элитном многоквартирном доме в центре Челябинска на улице Лесопарковой возле городского бора. Продавцы также предлагают покупку квартиры без мебели и техники за 16,5 млн рублей. Контактное лицо для связи, указанное на Avito, на звонки корреспондента URA.RU не отвечает.

«Наблюдается высокий спрос на элитное жилье в центре Челябинска. Поскольку таких предложений на рынке немного, то растет и предлагаемая цена», — прокомментировал URA.RU директор и совладелец челябинской группы предприятий «Компаньон» Арсен Унанян.

Эксперты заявляют о высоком спросе на элитное жилье в центре Челябинска Фото: скрин с сайта Avito