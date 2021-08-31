Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не рассматривает угрозы предпринимателя Павла Грудинина подать на нее в суд всерьез. Об этом заявила сама глава ЦИК.
«Его реакцию я расцениваю, как предвыборный треп. Пока идет кампания, они эту тему будут муссировать. Мы уже это проходили в 2018 году, тогда тоже они грозились подать на ЦИК в суд. Вот прошло три года, и где этот иск?» — отметила она в интервью на радиостанции «Эхо Москвы».
Она также отметила, что будет рада иску в суд от Грудинина. По мнению Памфиловой, это поставит все точки над i. «Готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста», — отметила глава ЦИК.
Ранее стало известно, что Павел Грудинин решил подать в суд на Памфилову. Причина этого — ЦИК исключила его из списка КПРФ на выборах в Госдуму. По словам Грудинина, он никогда не имел офшора, о котором говорили в ЦИК, а его ЗАО «Совхоз имени Ленина», директором которого он является, никогда не платил дивиденды.
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