Памфилова ответила на угрозы Грудинина подать на нее в суд. «Готова развенчать колхозника»

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, памфилова элла
Памфилова заявила, что будет рада этому иску Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не рассматривает угрозы предпринимателя Павла Грудинина подать на нее в суд всерьез. Об этом заявила сама глава ЦИК.

«Его реакцию я расцениваю, как предвыборный треп. Пока идет кампания, они эту тему будут муссировать. Мы уже это проходили в 2018 году, тогда тоже они грозились подать на ЦИК в суд. Вот прошло три года, и где этот иск?» — отметила она в интервью на радиостанции «Эхо Москвы».

Она также отметила, что будет рада иску в суд от Грудинина. По мнению Памфиловой, это поставит все точки над i. «Готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста», — отметила глава ЦИК.

Ранее стало известно, что Павел Грудинин решил подать в суд на Памфилову. Причина этого — ЦИК исключила его из списка КПРФ на выборах в Госдуму. По словам Грудинина, он никогда не имел офшора, о котором говорили в ЦИК, а его ЗАО «Совхоз имени Ленина», директором которого он является, никогда не платил дивиденды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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