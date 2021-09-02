02 сентября 2021

Горожане сообщают о пострадавших из-за урагана в Екатеринбурге. Последствия разгула стихии в фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия штормового ветра в поселке Нердва Карагайского района Пермского края, крыша, коровник, ураган, ветер, разрушенная кровля
Порывы ветра повредили десятки зданий и частных домов Фото:

Ураганный ветер в Екатеринбурге повредил десятки зданий и других строений по всему городу. Горожане сообщают, что из-за разгула стихии есть пострадавшие. В соцсетях и мессенджерах екатеринбуржцы делятся фотографиями поваленных деревьев и снесенных ветром остановок.

«Подписчик сообщает, что на Большакова, 151 на женщину с ребенком упало дерево. По его словам, пострадавшим помогли очевидцы», — сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Со здания УрФУ сорвало часть крыши», — рассказал очевидец событий. В ВУЗе оперативно отреагировали на происшествие и сообщили, что к месту происшествия направлена рембригада.

Как рассказали URA.RU в Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службе, помимо здания УрФУ после урагана значительно повреждена школа для глухонемых на улице Большакова и складские помещения на улице Студенческая. Информация о пострадавших в эту службу не поступала.

В результате разгула стихии повреждены автомобили
Порывами ветра валило деревья
Ветер снес часть кровли на здании бывшего УрГУ
Фото:
Дерево повалило прямо на пятиэтажку
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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