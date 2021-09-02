Порывы ветра повредили десятки зданий и частных домов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Ураганный ветер в Екатеринбурге повредил десятки зданий и других строений по всему городу. Горожане сообщают, что из-за разгула стихии есть пострадавшие. В соцсетях и мессенджерах екатеринбуржцы делятся фотографиями поваленных деревьев и снесенных ветром остановок.

«Подписчик сообщает, что на Большакова, 151 на женщину с ребенком упало дерево. По его словам, пострадавшим помогли очевидцы», — сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Со здания УрФУ сорвало часть крыши», — рассказал очевидец событий. В ВУЗе оперативно отреагировали на происшествие и сообщили, что к месту происшествия направлена рембригада.

Как рассказали URA.RU в Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службе, помимо здания УрФУ после урагана значительно повреждена школа для глухонемых на улице Большакова и складские помещения на улице Студенческая. Информация о пострадавших в эту службу не поступала.

В результате разгула стихии повреждены автомобили Future Cybernetics, «ВКонтакте»

Порывами ветра валило деревья Future Cybernetics, «ВКонтакте»

Ветер снес часть кровли на здании бывшего УрГУ Фото: Данил Коннов

Дерево повалило прямо на пятиэтажку Фото: Татьяна Ситникова, «ВКонтакте»