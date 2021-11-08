В правительстве объяснили сбой, лишивший россиян QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недействительные qr-коды после сбоя на Госуслугах. Екатеринбург, прививочная компания, прививочный сертификат, просроченный куаркод, недействительный куаркод, нерабочий куаркод, нерабочий qr-код, вакцинация covid19
Срок действия прививочных сертификатов в России сократился в два раза Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сокращение сроков действия QR-кодов в два раза — с года до полугода — связано с корректировкой этого документа на портале Госуслуг. Такую информацию сообщили в правительстве РФ.

«В понедельник, 8 ноября, вступил в действие приказ Минздрава РФ об утверждении новой формы сертификата о профилактических прививках от коронавируса, который подлежит переоформлению в автоматическом режиме. С переоформлением электронных документов был связан произошедший сбой», — сказал источник изданию «Интерфакс».

Многие россияне 8 ноября заметили, что срок действия их прививочных сертификатов на сайте «Госуслуги» сократился в два раза — с года до полугода. Некоторые граждане из-за того, что прививались более полугода назад, не смогли попасть в общественные места, ведь QR-код оказался недействительным. Это вызвало панику среди населения.

Изменения произошли из-за вступления в силу 8 ноября приказа Минздрава РФ, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19, отмечается на сайте MK.RU. В итоге власти России отменили эту норму, объяснив все масштабным сбоем на сайте Госуслуг, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...