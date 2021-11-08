Мэрию челябинского города решили ликвидировать

Глава Каслинского района Игорь Колышев считает, что вопрос о ликвидации мэрии назрел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Каслей (Челябинская область) может быть ликвидирована как юридическое лицо с передачей полномочий управления городом властям Каслинского района. Об этом URA.RU сообщил источник в Каслях. Глава района Игорь Колышев заявил, что такое решение давно назрело.

«Теперь, когда мэра Екатерину Васенину депутаты горсовета Каслей отстранили от должности, препятствий нет, именно она была одним из противников ликвидации мэрии. Сейчас Васенина через суд пытается отменить решение горсовета, но если проиграет, то начнется процесс передачи полномочий города на районный уровень, тем самым положат конец конфликтам», — рассказал источник.

Вопрос о ликвидации мэрии Каслей ставился еще в 2012 году, но тогда депутаты горсовета отказались поддержать процесс. В 2017 году вновь вернулись к этому вопросу. Передачу полномочий города району одобрили местные жители на публичных слушаниях, но и тогда процесс застопорился из-за депутатов горсовета и главы города Васениной. Ликвидация мэрии означала сокращение числа чиновников. Администрацию города даже пытались выселить из здания,, а сама мэрия накопила большие долги.

«Вопрос о передаче полномочий города району назрел давно. Это позволит сократить фонд оплаты труда и решать вопросы быстрее. Райсобрание уже поддержало решение, ждем такого же от горсовета. Городские депутаты, когда избирались, дали обещание жителям передать полномочия мэрии району», — заявил URA.RU глава района Игорь Колышев.

Депутаты Каслей отстранили Васенину от должности мэра 28 октября. Ранее она получила два «неуда» за свою работу. Васенина подала в суд на горсовет, предварительное заседание состоится 12 ноября. URA.RU пыталось дозвониться до Васениной, но ее телефон был отключен.