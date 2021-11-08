УрФУ пошел на уступки студентам после конфликта с должниками

В УрФУ продлили срок должникам во время дистанционного обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Уральского федерального университета, которые имеют долги по учебе, смогут сдать их до 15 декабря. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности ректора университета Сергей Кротов.

«Срок сдачи академических задолженностей продлить до 15.12.2021 года», — говорится в приказе. При этом студентам разрешили сдать текущие экзамены с использованием дистанционных технологий. Если директор института выпустит соответствующее распоряжение, то должники в отдельных случаях могут сдать очно.

Согласно приказу, с 15 ноября по 31 декабря студентов УрФУ перевели на дистанционное обучение. В таком формате пройдут все лекции и некоторые семинары. Однако если практические занятия требуют применения специальной техники или личного присутствия обучающихся, занятия могут провести очно. В таком случае обязательно соблюдение санитарных мер защиты.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю университета Дмитрию Бенеманскому. «Речь идет о студентах, которые на данный момент не отчислены и учатся в нашем вузе», — уточнил он.

В октябре руководство университета приняло решение отчислить студентов, которые до 1 ноября имеют более 10 долгов за три года. До этого срок таким студентам устанавливался до 28 сентября. Сообщения о переходе университета на дистант появились 8 ноября. Ранее такой режим в университете вводился лишь частично — для занятий физкультурой.