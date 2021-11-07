07 ноября 2021
06 ноября 2021

В УрФУ назвали дату начала дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, памятник кирову, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Все лекции в УрФУ будут проводиться удаленно Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Уральском федеральном университете (УрФУ) из-за распространения коронавируса с 15 ноября вводится дистанционное обучение, которое будет проводиться в таком формате до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«С учетом эпидемиологической ситуации с 15 ноября до конца календарного года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале вуза. Там назвали правила, по которым будут проводиться занятия.

  • Все назначенные лекции будут вестись удаленно.
  • Лабораторные и исследовательские работы, где необходимо специальное оборудование, будут проводиться очно. В таком случае преподаватели создадут безопасные условия для нахождения студентов.
  • При соблюдении санитарных норм возможно приходить на очную пересдачу экзаменов. Такое же исключение действует для некоторых практических занятий. Однако для этого необходимо распоряжение директора института.

8 ноября руководство УрФУ сообщило, что готовится перевести студентов на дистанционную форму обучения. Ранее такой режим в университете вводился лишь частично — для занятий физкультурой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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