В УрФУ назвали дату начала дистанционного обучения

В Уральском федеральном университете (УрФУ) из-за распространения коронавируса с 15 ноября вводится дистанционное обучение, которое будет проводиться в таком формате до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
«С учетом эпидемиологической ситуации с 15 ноября до конца календарного года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале вуза. Там назвали правила, по которым будут проводиться занятия.
- Все назначенные лекции будут вестись удаленно.
- Лабораторные и исследовательские работы, где необходимо специальное оборудование, будут проводиться очно. В таком случае преподаватели создадут безопасные условия для нахождения студентов.
- При соблюдении санитарных норм возможно приходить на очную пересдачу экзаменов. Такое же исключение действует для некоторых практических занятий. Однако для этого необходимо распоряжение директора института.
8 ноября руководство УрФУ сообщило, что готовится перевести студентов на дистанционную форму обучения. Ранее такой режим в университете вводился лишь частично — для занятий физкультурой.
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