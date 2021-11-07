В УрФУ назвали дату начала дистанционного обучения

Все лекции в УрФУ будут проводиться удаленно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Уральском федеральном университете (УрФУ) из-за распространения коронавируса с 15 ноября вводится дистанционное обучение, которое будет проводиться в таком формате до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«С учетом эпидемиологической ситуации с 15 ноября до конца календарного года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале вуза. Там назвали правила, по которым будут проводиться занятия.

Все назначенные лекции будут вестись удаленно.

Лабораторные и исследовательские работы, где необходимо специальное оборудование, будут проводиться очно. В таком случае преподаватели создадут безопасные условия для нахождения студентов.

При соблюдении санитарных норм возможно приходить на очную пересдачу экзаменов. Такое же исключение действует для некоторых практических занятий. Однако для этого необходимо распоряжение директора института.

8 ноября руководство УрФУ сообщило, что готовится перевести студентов на дистанционную форму обучения. Ранее такой режим в университете вводился лишь частично — для занятий физкультурой.