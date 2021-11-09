Главного реформатора Конституции уличили в ее нарушении

Депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев раскритиковал председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, который ранее занимал пост сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ. По мнению политика, закон Крашенинникова и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса нарушает основной закон страны.
Согласно поправкам закона о региональной власти, депутаты смогут получить статус государственных служащих. Это в положительном ключе скажется на их пенсии, а также позволит им влиять на губернаторов. Кроме того, главы субъектов РФ смогут избираться более чем на два срока подряд.
«В соответствии со статьей 77 Конституции РФ, регионы самостоятельно устанавливают систему региональной власти, за федеральной властью установление только общих принципов. Но ваш законопроект детально и самостоятельно регулирует устройство региональной власти: унификация наименования. Унификация сроков полномочий, …. Все это элементы элитарного государства», — заявил Прокофьев на заседании, трансляция которого ведется на сайте Госдумы.
По словам депутата, законопроект Крашенинникова и Клишаса не только регулирует, но и начинает формировать систему органов региональной власти. «Где же самостоятельность субъектов в соответствии со статьей 77 конституции? Если этот закон будет принят, то конституция, устав субъектов должны превратиться в цитатники вашего закона», — подытожил он.
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