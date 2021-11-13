13 ноября 2021

Евросоюз решил выдать COVID-сертификат некоторым россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Фан-зона ЦПКиО. Матч Россия - Хорватия., болельщики сборной россии, эмоции
Привитым «Спутником V» российским болельщикам выдадут COVID-сертификат Евросоюза Фото:
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Коронавирус COVID-19

Футбольные болельщики из России смогут получить европейский сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

«Чтобы получить цифровой COVID-сертификат ЕС, нужно предъявить действующий сертификат о полной вакцинации на английском языке. Нужно быть привитым вакциной „Спутник V“ или зарегистрированной в Евросоюзе», — сообщили РЕН ТВ в РФС.

Уточняется, что помимо сертификата о вакцинации можно предъявить документ о перенесенном в течении последних шести месяцев COVID. Но этот документ тоже должен быть на английском языке. Если у болельщика нет сертификата, ему предложат пройти экспресс-тест и при отрицательном результате получить сертификат ЕС.

Ранее члены Еврокомиссии заявили, что Россия готова представить документы о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов, подтверждающих наличие прививки от коронавируса. В центре имени Н. Ф. Гамалеи сообщили, что к концу 2021 года ВОЗ, скорее всего, одобрит «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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