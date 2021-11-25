Церемония прошла в очном формате впервые за два года Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Журнал «Деловой квартал» вручил статуэтки обладателям премии «Человек года-2021», которая считается главной бизнес-премией уральской столицы. Лауреатов определяли в закрытом режиме — голосованием 26 экспертов (бизнесмены, топ-менеджеры, представители экономических вузов и всех уровней власти). Впервые за два года церемония прошла в офлайн-формате — в «Синара Центре».

Всего было представлено девять отраслевых номинаций:

«Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия» — Евгений Крупин, директор НПП «Детская восстановительная медицина»;

«Цифровая трансформация бизнеса» — Михаил Скляр, гендиректор «УГМК-здоровье»;

«Строитель года. Подрядные организации» — Сергей Петухов, директор ТСК «Топаз»;

«Девелопер года» — Евгений Мордовин, гендиректор «УГМК-Застройщик»;

«Девелопер, развивающий комфортную среду» — Станислав Киселев, гендиректор ГК КОРТРОС. Премию получил Сергей Ланцов, заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»;

Спецноминация «Социальные проекты бизнеса» — Михаил Черепанов, советник президента свердловского Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП);

«Банкир года» — Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области;

«Инвестор года. Промышленность» — Евгений Кремко, председатель совета директоров «Балтымского агрокомплекса»;

«Управленец на госслужбе» — Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Он получает эту премию второй год подряд, но впервые как мэр. Его конкурентами в этот раз были замгубернатора Олег Чемезов и министр промышленности Сергей Пересторонин.

Обладателем приза в главной — надотраслевой — номинации «Человека года», как уже писало URA.RU, стал глава РМК Игорь Алтушкин. «При его участии в городе создан православный приют для детей-сирот, благотворительная столовая, объекты для спортсменов всех возрастов, музей оружия. Он занимается реставрацией исторических сооружений, но не отрицает современных тенденций архитектуры. Его благотворительный фонд внес огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса», — объяснил главред «Делового квартала» Сергей Дружинин.