Обладателем титула «Человек года» стал уральский меценат Алтушкин

Глава «Русской медной компании» и председатель совета «Фонда Святой Екатерины» Игорь Алтушкин получил почетный статус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге выбрали «Человека года». Им стал глава «Русской медной компании» и председатель совета «Фонда Святой Екатерины» Игорь Алтушкин. Организатором премии выступило издание «Деловой квартал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Фонда Святой Екатерины». Награду вручал главный редактор «Делового квартала» Сергей Дружинин.

«Этот человек хорошо знаком всем, кто сейчас в зале. Его принято называть крупным предпринимателем, и это относится даже не к объемам бизнеса, а скорее к личности. Во всяком случае, я бы вкладывал такой смысл. Он патриот родного края и Екатеринбурга. И в его случае патриотизм — это не только слова», — отметил Дружинин.

По словам Сергея Дружинина, несколько фактов сыграли решающую роль для того, чтобы выбрать Игоря Алтушкина «Человеком года». «При его участии в городе создан православный приют для детей-сирот, благотворительная столовая, объекты для спортсменов всех возрастов, музей оружия. Он занимается реставрацией исторических сооружений, но не отрицает современных тенденций архитектуры. Его благотворительный фонд внес огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса», — сказал главный редактор Дружинин.

Отметим, что в прошлом году премии «Человек года» были удостоены сразу три человека — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Таким образом экспертный совет отметил общий вклад учредителей Фонда Святой Екатерины в поддержку системы здравоохранения Свердловской области.

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»