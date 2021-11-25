25 ноября 2021

В Кондинском районе выбрали нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, папка с документами
Мэром Кондинского района стал Андрей Мухин Фото:

Депутаты думы Кондинского района (ХМАО) выбрали мэром Андрея Мухина. Он занимал должность заместителя главы района и временно исполнял обязанности бывшего главы Анатолия Дубовика, который преждевременно сложил полномочия в связи с переходом в окружной парламент.

«Депутаты проголосовали за Мухина. Его кандидатуру поддержали 18 депутатов, двое проголосовали против», — рассказал корреспонденту агентства глава сельского поселения Половинки, а также один из конкурсантов Александр Старжинский.

Оппонентом Мухина на выборах выступали глава сельского поселения Половинки Александр Старжинский, являющийся самым молодым мэром ХМАО, заместитель главы Кондинского района Сергей Боенко и глава городского поселения Междуреченский Андрей Кошманов. Мухин занимал различные должности в администрации Кондинского района с 2008 года.

Ранее URA.RU писало, что кандидатуру Мухина поддержала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Вместе с этим Комарова встретилась и с другими фаворитами предвыборной гонки. В их числе были кандидаты на пост глав трех муниципалитетов — Нижневартовска, Нефтеюганска и Советского.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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