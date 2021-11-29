Роспотребнадзор: коронавирусные ограничения «вычищают популяцию». Видео

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Коронавирусные ограничения «вычищают нашу популяцию», заявила Наталья Кучеренко Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусные ограничения необходимы, так как они «вычищают нашу популяцию». Об этом сообщила глава нижегородского Роспотребнадзора Наталья Кучеренко.

«Мы можем говорить, что мы видим инфекцию, что она не спряталась. Что мы не просто закрыли глаза и, как страусы, опустили голову в песок, что мы вычищаем нашу популяцию. Проводим эпидмероприятия, изолируем, назначаем и так далее», — передает слова Кучеренко телеканал 360.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в росте смертности от COVID виноваты непривитые россияне. «Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет», — подчеркнула Голикова. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор. На момент публикации ответа не получено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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