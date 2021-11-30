Депутат Госдумы пригрозил генералам Росгвардии уголовным делом

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия
Генералов Росгвардии могут посадить за коррупцию Фото:

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что генералов Росгвардии, причастных к коррупции, ждут уголовные дела. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Пример осужденного экс-зам.директора Росгвардии Сергея Милейко наглядно доказывает решимость руководства ведомства в борьбе с внутренней коррупцией. Такая перспектива ожидает и других вороватых на руку генералов», — пишет Хинштейн.

Ранее генералов Росгвардии обвинили в хищении 200 млн рублей и в злоупотреблении полномочиями. Участниками разбирательств стали семь старших лиц Росгвардии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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