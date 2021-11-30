Депутат Госдумы пригрозил генералам Росгвардии уголовным делом

Генералов Росгвардии могут посадить за коррупцию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что генералов Росгвардии, причастных к коррупции, ждут уголовные дела. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Пример осужденного экс-зам.директора Росгвардии Сергея Милейко наглядно доказывает решимость руководства ведомства в борьбе с внутренней коррупцией. Такая перспектива ожидает и других вороватых на руку генералов», — пишет Хинштейн.

Ранее генералов Росгвардии обвинили в хищении 200 млн рублей и в злоупотреблении полномочиями. Участниками разбирательств стали семь старших лиц Росгвардии.