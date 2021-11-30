В Госдуме объяснили, почему ФНБ не тратят на помощь россиянам

ФНБ остался нетронутым, несмотря на кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Правительство не придумало, как потратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), поэтому предпочитает продолжить их накапливать. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Мы так и не услышали от правительства четкого и внятного объяснения, зачем нужно увеличивать объем ФНБ. Одни говорят, что ФНБ необходим для исполнения обязательств бюджета при резком падении доходов. Этакая кубышка „на черный день“. Но вот в прошлом году настал день, чернее некуда, а ФНБ так и не был распечатан. Другие говорят, что таким образом из экономики изымаются „лишние“ деньги, чтобы не разгонять инфляцию. Мы предполагаем, что у правительства просто нет идей, как потратить средства ФНБ так, чтобы деньги пошли в дело. Поэтому оно предпочитает их просто накапливать», — сказал Михаил Щапов.

По его словам, размер фонда составит 16,5 трлн рублей по итогам следующего года. «При этом вместе с накоплением ФНБ увеличивается и объем госдолга. Только за 2022 год он вырастет на 3,8 трлн. Увеличатся и затраты на его обслуживание. Они уже составляют около 1 трлн рублей в год», — объяснил депутат.

Объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния будет повышен с 7 до 10% от общего объема ВВП. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение не вызывает сомнений, поскольку роль «подушки безопасности» трудно переоценить. Ранее депутаты Госдумы предлагали использовать средства на ежемесячные выплаты гражданам с детьми по 10 тысяч рублей на каждого человека, увеличение пенсий и другую социальную помощь россиянам.