Путин ограничил трату народных средств из ФНБ

Владимир Путин повысил объем ликвидных средств в ФНБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет повышен с 7 до 10% от общего объема ВВП. Таким образом, ФНБ не сможет тратить деньги, пока не достигнет этого показателя. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«По действующему Бюджетному кодексу до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах в Банке России. В иные финансовые активы инвестировать можно лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога. Закон повышает этот порог до 10% ВВП, что позволит увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры», — передает РИА «Новости» комментарий замглавы Минфина РФ Алексея Лаврова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что роль ФНБ очень важна, так как в России непредсказуемая финансовая ситуация. Ранее в Минфине РФ исключили из ФНБ доллар, на который приходилось 35% объема организации, пишет телеканал 360. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для обновления общественного транспорта в регионах РФ, сообщает «Национальная служба новостей».