Путин ограничил трату народных средств из ФНБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Владимир Путин повысил объем ликвидных средств в ФНБ Фото:

Объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет повышен с 7 до 10% от общего объема ВВП. Таким образом, ФНБ не сможет тратить деньги, пока не достигнет этого показателя. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«По действующему Бюджетному кодексу до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах в Банке России. В иные финансовые активы инвестировать можно лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога. Закон повышает этот порог до 10% ВВП, что позволит увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры», — передает РИА «Новости» комментарий замглавы Минфина РФ Алексея Лаврова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что роль ФНБ очень важна, так как в России непредсказуемая финансовая ситуация. Ранее в Минфине РФ исключили из ФНБ доллар, на который приходилось 35% объема организации, пишет телеканал 360. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для обновления общественного транспорта в регионах РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...