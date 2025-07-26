Убил одного и пытался заколоть второго: детали пьяной драки пермяков с поножовщиной

В Перми мужчину осудят сразу по двум статьям после драки — убийство и покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«В Перми местный житель обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство еще одного лица. Фигурант уголовного дела задержан», — написано telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что в ночь на 27 июля возле одного из домов по улице Крупской между ранее незнакомыми мужчинами после распития алкоголя произошел конфликт. В ходе ссоры 41-летний обвиняемый нанес 34-летнему мужчине удар ножом в область груди. В результате потерпевший скончался.
Затем злоумышленник ударил в грудь 27-летнего молодого человека. Пострадавший оказался на больничной койке, ему оказывают необходимую помощь. Знакомые с детали событий объяснили, что он впал в кому.
О происшествии рассказали очевидцы, которые заметили людей в форме вокруг тела утром. Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении под стражу обвиняемого.
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