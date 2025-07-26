26 июля 2025

Убил одного и пытался заколоть второго: детали пьяной драки пермяков с поножовщиной

В Перми мужчине разом предъявили обвинение в убийство и в покушении на убийство
© Служба новостей «URA.RU»
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У одного из дерущихся оказался нож в руках
У одного из дерущихся оказался нож в руках Фото:

В Перми мужчину осудят сразу по двум статьям после драки — убийство и покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«В Перми местный житель обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство еще одного лица. Фигурант уголовного дела задержан», — написано telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что в ночь на 27 июля возле одного из домов по улице Крупской между ранее незнакомыми мужчинами после распития алкоголя произошел конфликт. В ходе ссоры 41-летний обвиняемый нанес 34-летнему мужчине удар ножом в область груди. В результате потерпевший скончался.

Затем злоумышленник ударил в грудь 27-летнего молодого человека. Пострадавший оказался на больничной койке, ему оказывают необходимую помощь. Знакомые с детали событий объяснили, что он впал в кому.

О происшествии рассказали очевидцы, которые заметили людей в форме вокруг тела утром. Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении под стражу обвиняемого. 

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В Перми мужчину осудят сразу по двум статьям после драки — убийство и покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «В Перми местный житель обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство еще одного лица. Фигурант уголовного дела задержан», — написано telegram-канале ведомства. Следствие установило, что в ночь на 27 июля возле одного из домов по улице Крупской между ранее незнакомыми мужчинами после распития алкоголя произошел конфликт. В ходе ссоры 41-летний обвиняемый нанес 34-летнему мужчине удар ножом в область груди. В результате потерпевший скончался. Затем злоумышленник ударил в грудь 27-летнего молодого человека. Пострадавший оказался на больничной койке, ему оказывают необходимую помощь. Знакомые с детали событий объяснили, что он впал в кому. О происшествии рассказали очевидцы, которые заметили людей в форме вокруг тела утром. Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении под стражу обвиняемого. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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