Борец из Прикамья представит Россию на мировом первенстве в Греции

Борец из Чайковского (Пермский край), 17-летний Дмитрий Кочуров, представит Россию на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди юниоров U17, который состоится в Афинах с 28 июля по 3 августа. В тренерском штабе спортивной школы «Фортуна», воспитанником которой является спортсмен, отметили, что для Дмитрия это дебют на международном уровне.
«Чайковский борец представит Россию на мировом первенстве в Греции. Мы рассчитываем на достойное выступление спортсмена», — подчеркнули представители школы, передает издание «Чайковские новости». Право войти в состав национальной сборной Кочуров получил после успешного выступления на первенстве России в марте этого года, где занял третье место в своей возрастной категории.
Отмечается, что Дмитрий начал спортивную карьеру под руководством Заслуженного тренера РСФСР Аркадия Тюлькина, а сейчас тренируется у его сына Максима Тюлькина. Всего в сборной России на чемпионате мира выступят 11 юниоров.
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