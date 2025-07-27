Борец из Прикамья представит Россию на мировом первенстве в Греции

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Чайковский борец представит Россию на мировом первенстве в Афинах
Чайковский борец представит Россию на мировом первенстве в Афинах Фото:

Борец из Чайковского (Пермский край), 17-летний Дмитрий Кочуров, представит Россию на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди юниоров U17, который состоится в Афинах с 28 июля по 3 августа. В тренерском штабе спортивной школы «Фортуна», воспитанником которой является спортсмен, отметили, что для Дмитрия это дебют на международном уровне.

«Чайковский борец представит Россию на мировом первенстве в Греции. Мы рассчитываем на достойное выступление спортсмена», — подчеркнули представители школы, передает издание «Чайковские новости».  Право войти в состав национальной сборной Кочуров получил после успешного выступления на первенстве России в марте этого года, где занял третье место в своей возрастной категории.

Отмечается, что Дмитрий начал спортивную карьеру под руководством Заслуженного тренера РСФСР Аркадия Тюлькина, а сейчас тренируется у его сына Максима Тюлькина. Всего в сборной России на чемпионате мира выступят 11 юниоров.

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Борец из Чайковского (Пермский край), 17-летний Дмитрий Кочуров, представит Россию на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди юниоров U17, который состоится в Афинах с 28 июля по 3 августа. В тренерском штабе спортивной школы «Фортуна», воспитанником которой является спортсмен, отметили, что для Дмитрия это дебют на международном уровне. «Чайковский борец представит Россию на мировом первенстве в Греции. Мы рассчитываем на достойное выступление спортсмена», — подчеркнули представители школы, передает издание «Чайковские новости».  Право войти в состав национальной сборной Кочуров получил после успешного выступления на первенстве России в марте этого года, где занял третье место в своей возрастной категории. Отмечается, что Дмитрий начал спортивную карьеру под руководством Заслуженного тренера РСФСР Аркадия Тюлькина, а сейчас тренируется у его сына Максима Тюлькина. Всего в сборной России на чемпионате мира выступят 11 юниоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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