26 июля 2025

В Пермском крае появилась новая компания по добыче драгоценных камней

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания занимается добычей драгоценных и полудрагоценных камней
Компания занимается добычей драгоценных и полудрагоценных камней Фото:

В Краснокамске (Пермский край) появилась новая компания, которая займется добычей драгоценных камней. Соответствующие изменения внесены в базу системы «СПАРК-Интерфакс».

«В Краснокамске зарегистрировали ООО „Уралгеопоиск“, основной вид деятельности которого — геологоразведочные, геофизические и геохимические работы, добыча и оптовая торговля драгоценными и полудрагоценными камнями, включая золото. Единственным учредителем и руководителем общества выступает бизнесмен Артем Санников», — опубликованные данные проанализировало издание «Коммерсант-Прикамье».

По сведениям площадки Rusprofile, Санников также зарегистрирован в Прикамье в качестве индивидуального предпринимателя, основной профиль которого — проведение геологоразведочных работ. В настоящее время в открытых базах отсутствуют сведения о выданных лицензиях на осуществление добывающей деятельности для компании «Уралгеопоиск».

Ранее в Краснокамске уже работала компания, связанная с добычей полезных ископаемых. Речь идет об ООО «Торфяная компания», которая занимается добычей нефти. В 2021 году лицензию на добычу алмазов в Красновишерске выдали пермской компании «Алмайнинг». Предприятие начало поисковые работы в Александровске.

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В Краснокамске (Пермский край) появилась новая компания, которая займется добычей драгоценных камней. Соответствующие изменения внесены в базу системы «СПАРК-Интерфакс». «В Краснокамске зарегистрировали ООО „Уралгеопоиск“, основной вид деятельности которого — геологоразведочные, геофизические и геохимические работы, добыча и оптовая торговля драгоценными и полудрагоценными камнями, включая золото. Единственным учредителем и руководителем общества выступает бизнесмен Артем Санников», — опубликованные данные проанализировало издание «Коммерсант-Прикамье». По сведениям площадки Rusprofile, Санников также зарегистрирован в Прикамье в качестве индивидуального предпринимателя, основной профиль которого — проведение геологоразведочных работ. В настоящее время в открытых базах отсутствуют сведения о выданных лицензиях на осуществление добывающей деятельности для компании «Уралгеопоиск». Ранее в Краснокамске уже работала компания, связанная с добычей полезных ископаемых. Речь идет об ООО «Торфяная компания», которая занимается добычей нефти. В 2021 году лицензию на добычу алмазов в Красновишерске выдали пермской компании «Алмайнинг». Предприятие начало поисковые работы в Александровске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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