26 июля 2025

Пермский убыточный деревообрабатывающий комбинат сменил владельца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания специализируется на распиловке и строгании древесины
Компания специализируется на распиловке и строгании древесины Фото:

В Прикамье собственником 100% долей убыточного ООО «Яйвинский ДОК» стала Анна Рудакова. Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс».

«Владельцем 100% долей ООО „Яйвинский ДОК“ стала Анна Рудакова», — на опубликованные данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье». До этого учредителем общества была пермская предпринимательница Ксения Кусакина.

С мая 2007 года Рудакова осуществляет свою деятельность в Пермском крае, однако в качестве руководителя или учредителя иных организаций не выступает. В прошлом она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, специализировавшийся на оказании парикмахерских услуг и работе в сфере салонов красоты.

По итогу прошлого года выручка ООО уменьшилась в 3,7 раза: со 192,2 млн до 50,6 млн рублей. При этом чистый убыток комбината за год также сократился на 6 млн до 30,9 млн рублей. 

Компанию зарегистрировали в 2020 году. Профильное направление работы — распиловка и строгание древесины. Руководителем выступает Михаил Батухтин.

URA.RU писало ранее, что в убыточном лесопромышленном комплексе «Новый Север ЛПК» сменился гендиректор. Аналогичные кадровые перестановки произошли и в пермском санатории «Алмед», который не принес доход по итогу 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье собственником 100% долей убыточного ООО «Яйвинский ДОК» стала Анна Рудакова. Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс». «Владельцем 100% долей ООО „Яйвинский ДОК“ стала Анна Рудакова», — на опубликованные данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье». До этого учредителем общества была пермская предпринимательница Ксения Кусакина. С мая 2007 года Рудакова осуществляет свою деятельность в Пермском крае, однако в качестве руководителя или учредителя иных организаций не выступает. В прошлом она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, специализировавшийся на оказании парикмахерских услуг и работе в сфере салонов красоты. По итогу прошлого года выручка ООО уменьшилась в 3,7 раза: со 192,2 млн до 50,6 млн рублей. При этом чистый убыток комбината за год также сократился на 6 млн до 30,9 млн рублей.  Компанию зарегистрировали в 2020 году. Профильное направление работы — распиловка и строгание древесины. Руководителем выступает Михаил Батухтин. URA.RU писало ранее, что в убыточном лесопромышленном комплексе «Новый Север ЛПК» сменился гендиректор. Аналогичные кадровые перестановки произошли и в пермском санатории «Алмед», который не принес доход по итогу 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...