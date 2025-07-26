Пермский убыточный деревообрабатывающий комбинат сменил владельца

В Прикамье собственником 100% долей убыточного ООО «Яйвинский ДОК» стала Анна Рудакова. Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс».
«Владельцем 100% долей ООО „Яйвинский ДОК“ стала Анна Рудакова», — на опубликованные данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье». До этого учредителем общества была пермская предпринимательница Ксения Кусакина.
С мая 2007 года Рудакова осуществляет свою деятельность в Пермском крае, однако в качестве руководителя или учредителя иных организаций не выступает. В прошлом она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, специализировавшийся на оказании парикмахерских услуг и работе в сфере салонов красоты.
По итогу прошлого года выручка ООО уменьшилась в 3,7 раза: со 192,2 млн до 50,6 млн рублей. При этом чистый убыток комбината за год также сократился на 6 млн до 30,9 млн рублей.
Компанию зарегистрировали в 2020 году. Профильное направление работы — распиловка и строгание древесины. Руководителем выступает Михаил Батухтин.
URA.RU писало ранее, что в убыточном лесопромышленном комплексе «Новый Север ЛПК» сменился гендиректор. Аналогичные кадровые перестановки произошли и в пермском санатории «Алмед», который не принес доход по итогу 2024 года.
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