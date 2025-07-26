26 июля 2025

Основным учредителем пермской компании Promobot стал ее основатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Южаков основал компанию в 2015 году
Алексей Южаков основал компанию в 2015 году Фото:

Пермский предприниматель Алексей Южаков увеличил свою долю в компании «Промобот» до 27,91%, став основным учредителем. Соответствующие изменения были внесены в базу ЕГРЮЛ 23 июля.

«Южаков нарастил свои позиции в уставном капитале (самая большая доля — прим. URA.RU) после выхода из состава учредителей московского бизнесмена Григория Бубнова. Он контролировал 10,67% долей в компании», — ссылается на опубликованные данные «Коммерсант-Прикамье».

Решение Бубнова о выходе из числа учредителей в «Промоботе» связали с его личными жизненными планами, изменившимися целями в бизнесе. В компании также подчеркнули, что приобретение доли Южаковым обусловлено его личным интересом к данной сделке.

Promobot основали в 2015 году в прикамской столице. Компания выступает резидентом технопарков MorionDigital и «Сколково». Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе, которые уже работают в 44 странах мира.

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Пермский предприниматель Алексей Южаков увеличил свою долю в компании «Промобот» до 27,91%, став основным учредителем. Соответствующие изменения были внесены в базу ЕГРЮЛ 23 июля. «Южаков нарастил свои позиции в уставном капитале (самая большая доля — прим. URA.RU) после выхода из состава учредителей московского бизнесмена Григория Бубнова. Он контролировал 10,67% долей в компании», — ссылается на опубликованные данные «Коммерсант-Прикамье». Решение Бубнова о выходе из числа учредителей в «Промоботе» связали с его личными жизненными планами, изменившимися целями в бизнесе. В компании также подчеркнули, что приобретение доли Южаковым обусловлено его личным интересом к данной сделке. Promobot основали в 2015 году в прикамской столице. Компания выступает резидентом технопарков MorionDigital и «Сколково». Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе, которые уже работают в 44 странах мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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