Основным учредителем пермской компании Promobot стал ее основатель

Пермский предприниматель Алексей Южаков увеличил свою долю в компании «Промобот» до 27,91%, став основным учредителем. Соответствующие изменения были внесены в базу ЕГРЮЛ 23 июля.
«Южаков нарастил свои позиции в уставном капитале (самая большая доля — прим. URA.RU) после выхода из состава учредителей московского бизнесмена Григория Бубнова. Он контролировал 10,67% долей в компании», — ссылается на опубликованные данные «Коммерсант-Прикамье».
Решение Бубнова о выходе из числа учредителей в «Промоботе» связали с его личными жизненными планами, изменившимися целями в бизнесе. В компании также подчеркнули, что приобретение доли Южаковым обусловлено его личным интересом к данной сделке.
Promobot основали в 2015 году в прикамской столице. Компания выступает резидентом технопарков MorionDigital и «Сколково». Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе, которые уже работают в 44 странах мира.
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