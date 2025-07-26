Федеральная госкомпания «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» потребовала через Арбитражный суд Москвы обязать АО «Международный аэропорт Пермь» устранить дефекты на взлетно-посадочной полосе и других объектах аэродрома. Как следует из материалов дела, предприятие также требует взыскать с аэропорта штраф.
«Истец требует от аэропорта провести ремонтные работы по устранению выявленных недостатков и восстановлению эксплуатационного состояния аэродромных покрытий», — говорится в материалах столичного арбитража. В исковом заявлении ФГУП указывает на наличие продольных и поперечных трещин шириной до 10 мм на взлетно-посадочной полосе, а также на необходимость восстановления герметизации швов и устранения сколов и уступов на кромках плит. Сумма штрафа — 1,639 млн рублей.
Кроме того, аналогичные работы по устранению дефектов федеральное предприятие требует провести на рулежной дорожке №2, перроне и на площадке обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. В документах суда уточняется, что выявленные недостатки могут повлиять на безопасность эксплуатации воздушных судов и должны быть устранены в кратчайшие сроки.
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