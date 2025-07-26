26 июля 2025

От аэропорта Перми требуют устранить дефекты на взлетной полосе, угрожая штрафом

© Служба новостей «URA.RU»
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Претензии касаются сразу нескольких объектов на аэродроме Перми
Претензии касаются сразу нескольких объектов на аэродроме Перми Фото:

Федеральная госкомпания «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» потребовала через Арбитражный суд Москвы обязать АО «Международный аэропорт Пермь» устранить дефекты на взлетно-посадочной полосе и других объектах аэродрома. Как следует из материалов дела, предприятие также требует взыскать с аэропорта штраф.

«Истец требует от аэропорта провести ремонтные работы по устранению выявленных недостатков и восстановлению эксплуатационного состояния аэродромных покрытий», — говорится в материалах столичного арбитража. В исковом заявлении ФГУП указывает на наличие продольных и поперечных трещин шириной до 10 мм на взлетно-посадочной полосе, а также на необходимость восстановления герметизации швов и устранения сколов и уступов на кромках плит. Сумма штрафа — 1,639 млн рублей.

Кроме того, аналогичные работы по устранению дефектов федеральное предприятие требует провести на рулежной дорожке №2, перроне и на площадке обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. В документах суда уточняется, что выявленные недостатки могут повлиять на безопасность эксплуатации воздушных судов и должны быть устранены в кратчайшие сроки.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пермском аэропорту. Ответ ожидается.

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Федеральная госкомпания «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» потребовала через Арбитражный суд Москвы обязать АО «Международный аэропорт Пермь» устранить дефекты на взлетно-посадочной полосе и других объектах аэродрома. Как следует из материалов дела, предприятие также требует взыскать с аэропорта штраф. «Истец требует от аэропорта провести ремонтные работы по устранению выявленных недостатков и восстановлению эксплуатационного состояния аэродромных покрытий», — говорится в материалах столичного арбитража. В исковом заявлении ФГУП указывает на наличие продольных и поперечных трещин шириной до 10 мм на взлетно-посадочной полосе, а также на необходимость восстановления герметизации швов и устранения сколов и уступов на кромках плит. Сумма штрафа — 1,639 млн рублей. Кроме того, аналогичные работы по устранению дефектов федеральное предприятие требует провести на рулежной дорожке №2, перроне и на площадке обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. В документах суда уточняется, что выявленные недостатки могут повлиять на безопасность эксплуатации воздушных судов и должны быть устранены в кратчайшие сроки. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пермском аэропорту. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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