Музыкальный коллектив NEMIGA все-таки дал концерт на эспланаде в Перми в рамках фестиваля искусства и уличной культуры «Ведем себя культурно». Ранее группа из Минска не смогла прибыть на мероприятие в Пермь из-за отмены авиарейсов.
«Группа NEMIGA наконец добралась до Перми. Хедлайнеры второго дня фестиваля „Ведем себя культурно“ выступили на эспланаде. Артисты исполнили свои композиции, в том числе и хит „Молодость“», — сообщают организаторы фестиваля в официальном telegram-канале.
Коллектив планировал принять участие в фестивале «Город встреч» в Перми 20 июля, однако выступление сорвалось из-за возникших трудностей с авиаперелетом. Музыканты заверили, что намерены приехать в Пермь с концертом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!