Белорусская группа NEMIGA выступила в Перми после срыва концерта. Видео

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Группа порадовала пермяков своим выступлением
Группа порадовала пермяков своим выступлением Фото:

Музыкальный коллектив NEMIGA все-таки дал концерт на эспланаде в Перми в рамках фестиваля искусства и уличной культуры «Ведем себя культурно». Ранее группа из Минска не смогла прибыть на мероприятие в Пермь из-за отмены авиарейсов.

«Группа NEMIGA наконец добралась до Перми. Хедлайнеры второго дня фестиваля „Ведем себя культурно“ выступили на эспланаде. Артисты исполнили свои композиции, в том числе и хит „Молодость“», — сообщают организаторы фестиваля в официальном telegram-канале.

Коллектив планировал принять участие в фестивале «Город встреч» в Перми 20 июля, однако выступление сорвалось из-за возникших трудностей с авиаперелетом. Музыканты заверили, что намерены приехать в Пермь с концертом.

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Музыкальный коллектив NEMIGA все-таки дал концерт на эспланаде в Перми в рамках фестиваля искусства и уличной культуры «Ведем себя культурно». Ранее группа из Минска не смогла прибыть на мероприятие в Пермь из-за отмены авиарейсов. «Группа NEMIGA наконец добралась до Перми. Хедлайнеры второго дня фестиваля „Ведем себя культурно“ выступили на эспланаде. Артисты исполнили свои композиции, в том числе и хит „Молодость“», — сообщают организаторы фестиваля в официальном telegram-канале. Коллектив планировал принять участие в фестивале «Город встреч» в Перми 20 июля, однако выступление сорвалось из-за возникших трудностей с авиаперелетом. Музыканты заверили, что намерены приехать в Пермь с концертом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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