Психолог: замена QR-кодов резко повлияет на протесты в России

Непонятные и сложные названия сложны для человеческого понимания, убежден специалист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Замена названия «QR-код» на «паспорт здоровья» или любое другое простое наименование — полезная инициатива, которая поможет уменьшить агрессию в обществе по отношению к вакцинации против коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала практикующий клинический психолог, психолог-психоаналитик Маргарита Древаль.

«Да, изменение названия могло бы содействовать более лояльному отношению к QR-кодам, во всяком случае, на уровне первичного эмоционального восприятия. Современные поведенческие теории учитывают то, что первичное эмоциональное восприятие объекта чаще всего управляет дальнейшим отношением и поведением людей. Непонятные и сложные названия исключают возможность понимания, а значит, человеком управляют его эмоции: страх, агрессия, которые могут выливаться во внешний мир», — рассказала специалист.

Не стоит путать протест против вакцинации и непринятие QR-кодов. Так считает психолог Елена Перминова. В беседе с URA.RU она пояснила, что те, кто выступает за вакцинацию, все равно получат QR-код.

«Пожилые люди часто выступают против вакцинации, и QR-коды тут не при чем. Другое дело, если они не понимают, зачем им получать QR-код. Если пожилой человек приходит в общественное место, его просят показать QR-код, а он не понимает, что это такое. При этом предложение показать справку вопросов не вызывает», — заметила она.

Ранее стало известно, что правительство РФ готовит законопроект о введении «паспортов здоровья» или «иммунных паспортов», которые заменят QR-коды. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян. Среди новых вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» и «ковипасс». Пользователи соцсетей в свою очередь, уже начали придумывать новые названия QR-кодам. Одними из самых забавных вариантов стали талон, ксива-вездеход и куро-код.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный убежден, что возможное решение правительства России об изменении названия QR-кодов бесполезно из-за упущенного времени. С названием нужно было решать, когда все только начиналось, заметил он в беседе с URA.RU.