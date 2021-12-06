Банки хотят получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Банки хотят получить доступ к сведениям о супругах и детях заемщиков в целях правильной оценки кредитной нагрузки и размера одобряемой ссуды. Для этого предлагается использовать «Цифровой профиль гражданина».
«Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается инфраструктура „Цифрового профиля“», — сообщают «Известия».
Отмечается, что сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) потребовались банкам вследствие отмены обязательной отметки о браке и детях в паспорте. По сообщению Национального совета финансового рынка, данные нужны для корректного расчета платежеспособности заемщика с учетом расходов на семью. Кроме того, отсутствие этих сведений может привести к рискам оспаривания сделок с недвижимостью и к сложностям при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, к примеру, гибели заемщика.
Сообщается, что Минцифры и ФНС (Федеральная налоговая служба) уже производят работу по выводу данных о супругах и детях граждан через «Цифровой профиль». Перечень доступной через «Цифровой профиль» информации планируется расширять.
Банки хотят получить доступ к сведениям о супругах и детях заемщиков в целях правильной оценки кредитной нагрузки и размера одобряемой ссуды. Для этого предлагается использовать «Цифровой профиль гражданина». «Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается инфраструктура „Цифрового профиля“», — сообщают «Известия». Отмечается, что сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) потребовались банкам вследствие отмены обязательной отметки о браке и детях в паспорте. По сообщению Национального совета финансового рынка, данные нужны для корректного расчета платежеспособности заемщика с учетом расходов на семью. Кроме того, отсутствие этих сведений может привести к рискам оспаривания сделок с недвижимостью и к сложностям при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, к примеру, гибели заемщика. Сообщается, что Минцифры и ФНС (Федеральная налоговая служба) уже производят работу по выводу данных о супругах и детях граждан через «Цифровой профиль». Перечень доступной через «Цифровой профиль» информации планируется расширять.