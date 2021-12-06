Банки хотят получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков

07 декабря 2021 в 03:27 Размер текста - 17 +

Такая мера поможет корректнее оценить сумму выдаваемого кредита Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Банки хотят получить доступ к сведениям о супругах и детях заемщиков в целях правильной оценки кредитной нагрузки и размера одобряемой ссуды. Для этого предлагается использовать «Цифровой профиль гражданина». «Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается инфраструктура „Цифрового профиля“», — сообщают «Известия». Отмечается, что сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) потребовались банкам вследствие отмены обязательной отметки о браке и детях в паспорте. По сообщению Национального совета финансового рынка, данные нужны для корректного расчета платежеспособности заемщика с учетом расходов на семью. Кроме того, отсутствие этих сведений может привести к рискам оспаривания сделок с недвижимостью и к сложностям при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, к примеру, гибели заемщика. Сообщается, что Минцифры и ФНС (Федеральная налоговая служба) уже производят работу по выводу данных о супругах и детях граждан через «Цифровой профиль». Перечень доступной через «Цифровой профиль» информации планируется расширять. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банки хотят получить доступ к сведениям о супругах и детях заемщиков в целях правильной оценки кредитной нагрузки и размера одобряемой ссуды. Для этого предлагается использовать «Цифровой профиль гражданина». «Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается инфраструктура „Цифрового профиля“», — сообщают «Известия». Отмечается, что сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) потребовались банкам вследствие отмены обязательной отметки о браке и детях в паспорте. По сообщению Национального совета финансового рынка, данные нужны для корректного расчета платежеспособности заемщика с учетом расходов на семью. Кроме того, отсутствие этих сведений может привести к рискам оспаривания сделок с недвижимостью и к сложностям при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, к примеру, гибели заемщика. Сообщается, что Минцифры и ФНС (Федеральная налоговая служба) уже производят работу по выводу данных о супругах и детях граждан через «Цифровой профиль». Перечень доступной через «Цифровой профиль» информации планируется расширять.