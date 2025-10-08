Мошенники начали обманывать людей при помощи Лабубу

Мошенники начали использовать популярную игрушку Лабубу для кражи аккаунтов в Telegram, предлагая пользователям получить ее за отзыв. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось журналисты. Злоумышленники используют ботов для обмана пользователей, что приводит к потере доступа к их личным данным и дальнейшему использованию аккаунтов в противоправных целях.
«Аферисты через боты предлагают написать отзыв и обещают за него Лабубу. Затем они просят поделиться контактом и ввести код из Telegram. Этот код является паролем к аккаунту, доступа к которому в результате человек лишается», — Сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Украденные аккаунты могут быть использованы для рассылки спама, фишинговых сообщений или других мошеннических действий.
Помимо кражи аккаунтов, мошенники активно используют фейковые розыгрыши Лабубу, обещая игрушку за подписку на каналы, где впоследствии рекламируются другие мошеннические схемы. Еще одна распространенная уловка — продажа Лабубу через Telegram: после получения оплаты «продавец» исчезает, оставляя покупателя без товара и денег. МВД подчеркивает, что такие схемы часто нацелены на детей, которые в силу своей доверчивости становятся легкой мишенью для злоумышленников.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками «компании-оператора домофона» и под предлогом замены ключей выманивают у граждан коды для входа на портал «Госуслуги».
Как отметил эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий, даже опытный пользователь может столкнуться с угрозой, переходя по неизвестным ссылкам. Самым простым способом обезопасить себя является отказ от перехода по ним. Также важнейшей мерой защиты является регулярное обновление операционной системы и антивирусного программного обеспечения, передает Pravda.ru.
