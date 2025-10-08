Наркобарон Борман подозревается в производстве контрафактных сигарет в ЕС и РФ

Криминальный авторитет Олег Прутяну, известный под псевдонимом «Борман», может быть причастен к организации не только наркотрафика из Марокко в ЕС и страны Восточной Европы, но и сети подпольных табачных производств. Об этом рассказал эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих.
«Он создавал такого рода предприятия, активно пользуясь инфраструктурой и связями, сформировавшимися при выстраивании трансъевропейского трафика из Африки», — передает слова Пелиха газета «Известия». Сообщается, что контрафактная продукция этих предприятий поставлялась на рынки Европейского союза и стран СНГ.
По словам Пелиха, переход к табачному бизнесу был обусловлен сопоставимой с наркоторговлей прибыльностью при меньших организационных сложностях и относительно слабом контроле со стороны европейских правоохранительных органов несколько лет назад. В октябре 2023 года, правоохранительным органам Португалии удалось задержать Геннадия Флоча, брата Прутяну, которого считают главой разветвленной преступной группировки.
В 2019 году в результате международной спецоперации «Пиренейский излом» были привлечены к ответственности более 60 участников наркосиндиката. МВД России предъявило заочные обвинения Прутяну и экс-лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку.
