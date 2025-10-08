Наркобарон Борман подозревается в производстве контрафактных сигарет в ЕС и РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переход к табачному бизнесу был обусловлен сопоставимой с наркоторговлей прибыльностью
Переход к табачному бизнесу был обусловлен сопоставимой с наркоторговлей прибыльностью Фото:

Криминальный авторитет Олег Прутяну, известный под псевдонимом «Борман», может быть причастен к организации не только наркотрафика из Марокко в ЕС и страны Восточной Европы, но и сети подпольных табачных производств. Об этом рассказал эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих.

«Он создавал такого рода предприятия, активно пользуясь инфраструктурой и связями, сформировавшимися при выстраивании трансъевропейского трафика из Африки», — передает слова Пелиха газета «Известия». Сообщается, что контрафактная продукция этих предприятий поставлялась на рынки Европейского союза и стран СНГ.

По словам Пелиха, переход к табачному бизнесу был обусловлен сопоставимой с наркоторговлей прибыльностью при меньших организационных сложностях и относительно слабом контроле со стороны европейских правоохранительных органов несколько лет назад. В октябре 2023 года, правоохранительным органам Португалии удалось задержать Геннадия Флоча, брата Прутяну, которого считают главой разветвленной преступной группировки.

В 2019 году в результате международной спецоперации «Пиренейский излом» были привлечены к ответственности более 60 участников наркосиндиката. МВД России предъявило заочные обвинения Прутяну и экс-лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Криминальный авторитет Олег Прутяну, известный под псевдонимом «Борман», может быть причастен к организации не только наркотрафика из Марокко в ЕС и страны Восточной Европы, но и сети подпольных табачных производств. Об этом рассказал эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих. «Он создавал такого рода предприятия, активно пользуясь инфраструктурой и связями, сформировавшимися при выстраивании трансъевропейского трафика из Африки», — передает слова Пелиха газета «Известия». Сообщается, что контрафактная продукция этих предприятий поставлялась на рынки Европейского союза и стран СНГ. По словам Пелиха, переход к табачному бизнесу был обусловлен сопоставимой с наркоторговлей прибыльностью при меньших организационных сложностях и относительно слабом контроле со стороны европейских правоохранительных органов несколько лет назад. В октябре 2023 года, правоохранительным органам Португалии удалось задержать Геннадия Флоча, брата Прутяну, которого считают главой разветвленной преступной группировки. В 2019 году в результате международной спецоперации «Пиренейский излом» были привлечены к ответственности более 60 участников наркосиндиката. МВД России предъявило заочные обвинения Прутяну и экс-лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...