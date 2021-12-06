06 декабря 2021

Сотрудницу свердловского вокзала насмерть сбил поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Каскадное депо. Екатеринбург, депо, станция екатеринбург пассажирский
Инцидент произошел утром 7 декабря Фото:

Женщина, которую утром 7 декабря сбил поезд на ж/д станции Екатеринбург-Пассажирский, скончалась в больнице. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

«7 декабря 2021 года в 08:27 на 9 пути станции Екатеринбург-Пассажирский машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург-Дружинино допустил наезд на работника вокзала. Женщину доставили в больницу, она скончалась», — сообщает ведомство.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняют обстоятельства происшествия. Они работают на месте ЧП.

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Фото:

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Женщина, которую утром 7 декабря сбил поезд на ж/д станции Екатеринбург-Пассажирский, скончалась в больнице. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте. «7 декабря 2021 года в 08:27 на 9 пути станции Екатеринбург-Пассажирский машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург-Дружинино допустил наезд на работника вокзала. Женщину доставили в больницу, она скончалась», — сообщает ведомство. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняют обстоятельства происшествия. Они работают на месте ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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