Инцидент произошел утром 7 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина, которую утром 7 декабря сбил поезд на ж/д станции Екатеринбург-Пассажирский, скончалась в больнице. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

«7 декабря 2021 года в 08:27 на 9 пути станции Екатеринбург-Пассажирский машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург-Дружинино допустил наезд на работника вокзала. Женщину доставили в больницу, она скончалась», — сообщает ведомство.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняют обстоятельства происшествия. Они работают на месте ЧП.

Фото: пресс-служба МСУт УрФО

Фото: пресс-служба МСУт УрФО