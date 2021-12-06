06 декабря 2021

Соискателям ХМАО предлагают поездки за границу и 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зарплата, экономика, рубли, финансы, деньги, наличные, накопления, сбережения
Зарубежные командировки и сотни тысяч рублей в месяц предложили соискателям из ХМАО Фото:

Строительная компания из ХМАО предлагает соискателям работу с зарплатой от 300 тысяч рублей и возможностью путешествовать в Саудовскую Аравию. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter.

«В Сургуте (ХМАО) открыта вакансия с зарплатой от 300 тысяч рублей и зарубежными командировками. В данный момент это самая дорогая вакансия региона. Работодатель предупреждает, что половину рабочего времени будут занимать командировки по РФ, в страны СНГ и Ближнего Востока (в частности, в Саудовскую Аравию)», — рассказали URA.RU в компании HeadHunter.

Среди требований к соискателям — знание международного законодательства и продвинутый уровень английского. Вакансия заместителя генерального директора по персоналу размещена одной из строительных компаний, зарегистрированной в ХМАО, но работающей и в других регионах УрФО.

Как сообщают в HeadHunter, сейчас на рабочем рынке ХМАО есть и несколько других высокооплачиваемых вакансий. Так, доход от 200 тысяч рублей предлагают финансовому советнику в банке, начальнику управления по развитию производства, и директору по продажам.

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Строительная компания из ХМАО предлагает соискателям работу с зарплатой от 300 тысяч рублей и возможностью путешествовать в Саудовскую Аравию. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter. «В Сургуте (ХМАО) открыта вакансия с зарплатой от 300 тысяч рублей и зарубежными командировками. В данный момент это самая дорогая вакансия региона. Работодатель предупреждает, что половину рабочего времени будут занимать командировки по РФ, в страны СНГ и Ближнего Востока (в частности, в Саудовскую Аравию)», — рассказали URA.RU в компании HeadHunter. Среди требований к соискателям — знание международного законодательства и продвинутый уровень английского. Вакансия заместителя генерального директора по персоналу размещена одной из строительных компаний, зарегистрированной в ХМАО, но работающей и в других регионах УрФО. Как сообщают в HeadHunter, сейчас на рабочем рынке ХМАО есть и несколько других высокооплачиваемых вакансий. Так, доход от 200 тысяч рублей предлагают финансовому советнику в банке, начальнику управления по развитию производства, и директору по продажам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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